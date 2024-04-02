Неизвестные БПЛА атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить Shahed (видео)

По предварительным данным, дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу и особой экономической зоне "Алабуга", на которой россияне могли наладить массовое производство ударных БПЛА. Медиа сообщают о разрушениях и нескольких пострадавших.

Атака беспилотников в Татарстане была осуществлена на предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где могут изготавливать БПЛА. В соцсети "Вконтакте" глава республики Рустам Минниханов сообщил подробности.

По его словам, технологический процесс не нарушен. Серьезных разрушений нет.

В то же время в Елабуге есть пострадавшие. Они получают всю необходимую помощь. Все службы находятся в повышенной готовности.

"Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", — сообщил он.

Как сообщили в Telegram-канале Mash около шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны "Алабуга". Повреждения получили также завод и общежитие. Предварительно, есть пострадавшие.

Еще летом 2023 года росСМИ писали о том, что на территории "Алабуги" изготавливают "шахеды".

Удары по РФ и атаки на НПЗ

В течение последних месяцев Россия подвергается ударам беспилотниками. Атаки дронами по российским предприятиям нефтегазовой отрасли начались в сентябре 2023 года и продолжались до конца марта 2024 года.

Первая волна атак состоялась до середины февраля 2024 года. Аналитики посчитали, что в течение шести месяцев произошло 18 взрывов, которые прозвучали на нефтебазах, нефтяных терминалах в портах и перерабатывающих заводах. Ближайшие точки ударов располагались на расстояние до 100 км, самые дальние — на расстоянии до 900 км (терминал в Усть-Лугу под Санкт-Петербургом).

В подполье 25 марта рассказали подробности о защите россиянами НПЗ от дальнобойных БПЛА Украины. Большое количество средств ПВО РФ вовлечено в войну против Украины, поэтому невозможно отправить их для защиты всех стратегических объектов на территории России.

Напомним, 1 апреля Bloomberg сообщил, что РФ сокращает экспорт дизеля после атак на НПЗ. В апреле из российских портов ежедневно будут экспортировать по 600 тыс. баррелей тонн нефти. Уменьшение экспорта в результате одного месяца ударов на НПЗ РФ — "минус" 20%.