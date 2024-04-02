"Внештатное схождение": ВС РФ "уронили" авиабомбу возле вокзала в захваченном Рубежном, — ОГА

По данным властей Луганской области, вражеский истребитель "не удержал" снаряд в районе железнодорожного вокзала, но количество жертв умалчивается. Уцелевших эвакуировали и держат вместе.

Российский террор продолжается даже в отношении тех территорий, которых оккупантам временно удалось взять под свой контроль. Подобный инцидент произошел в захваченном Рубежном. Об этом говорится в публикации Луганской областной государственной администрации в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в оккупированном украинском городе на востоке произошло "внештатное схождение авиационной бомбы", как это называет противник. Упала она с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала.

"О количестве жертв не сообщают, уцелевших эвакуировали и держат вместе. Напомним, что в прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей — работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас", — говорится в сообщении.

Также в Луганской администрации рассказали о ситуации с призывом на захваченной части региона. "Сотрудники военкоматов" начали искать мужчин адресно. Мужчинам предлагают явиться лично для того, чтобы уточнить персональные данные.

Для скрытой мобилизации используются различные мероприятия, в том числе "выборы" президента, которые состоялись несколько недель назад.

"Лиц мужского пола пересчитывали минимум дважды — во время подомовых обходов и непосредственно в дни голосования… Значительная часть мобилизации состоится в тишине, потому что заберут из дома. А если не найдут — подключат силовиков", — подытожили в Луганской областной государственной администрации.

Напомним, 29 марта сообщалось, что Россия требует полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года. По информации подполья, это происходит, потому что жители временно захваченных регионов продолжают саботировать выдачу российских документов.