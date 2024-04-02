Готовятся к штурмам: эксперт спрогнозировал, когда ВС РФ начнут новое наступление

По данным аналитика Александра Коваленко, задача врага на фронте остается прежней — полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

Принимая во внимание скорость формирования новых частей и мобилизацию войск, Российская Федерация может провести новую наступательную операцию в августе или сентябре. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии изданию "РБК-Украина".

По словам Коваленко, для осуществления нового наступления России требуется компенсировать потери, понесенные за прошлый год, а также с начала текущего, в рамках наступательной операции в Донецкой области.

По его словам, в настоящее время противник не проявляет такой интенсивности в наступлении по линии боевого соприкосновения, как раньше. В течение лета российские военные будут формировать новые подразделения и доводить до готовности те, которые еще не сформированы, чтобы к второй половине года начать активные наступательные операции.

Вероятно, цель противника на фронте остается прежней — полный захват Донецкой и Луганской областей. В случае продвижения на Донбассе, ВС РФ будут стремиться продолжить оккупацию Запорожской области на левом берегу Днепра.

В соответствии с первым сценарием, россияне могут начать продвижение в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Для этого противнику необходимо активизироваться также и в следующих направлениях:

Лиманском;

Северском;

Бахмутском направлениях.

Также имеется альтернативный сценарий, который предполагает повторную попытку российских войск захватить Курахово и Угледар.

По мнению Коваленко, стратегическое значение имеет контроль над трассой 0532 для террористических группировок. Эта дорога служит ключевым логистическим путем от Марьинки до Угледара.

"Враг сейчас пытается создать условия по перерезанию этой логистической артерии в районе Новомихайловки. Также они давят в направлении Победы и Водяного из Сладкого. Фактически они сейчас создают условия для того, чтобы давить на Угледар не только с юга, но и с севера", — добавил эксперт.

В том же числе Коваленко считает, что враг может попытаться во второй половине года снова активизировать наступательные действия в районе Купянска.

Напомним, что аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что вероятное масштабное наступление в конце весны или летом Россия может сосредоточить на западе Донецкой области. Эксперты добавили, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении.