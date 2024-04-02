Житомирские десантники попали в окружение ВС РФ: их освобождало соседнее подразделение (видео)

Операция по отражению позиции длилась 2 суток, во время которой по оккупантам отработали из артиллерии, танка и "сбросами". Часть россиян удалось ликвидировать, другие — сбежали с передовой.

На одном из направлений фронта российские оккупанты смогли прорвать оборону украинских защитников и захватить позиции, из-за чего другая позиция, которую держали Житомирские десантники, оказалась в окружении. На помощь пришли собратья из 95-й бригады, которые стояли неподалеку. О спецоперации десантников ВСУ рассказали в пресс-службе Десантно-штурмовой войск.

Как говорят бойцы, важная позиция была блокирована, и они получили команду помочь "соседям". Они быстро спланировали операцию и выехали работать в ночь. Десантники должны были создать условный командный пункт и взаимодействовать между собой и операторами БпЛА, чтобы группа двигалась с минимальными рисками.

В первую ночь группа украинских десантников столкнулась с вражеским подразделением "Черная мамба". Вражеские солдаты были в халатах, которые не заметил тепловизор, поэтому бойцы 95-й бригады вынуждены были откатиться. Они приняли решение уничтожить врага с помощью артиллерии и дронов.

Следующей ночью попытку повторили — врага обстреляли из артиллерии, многие оккупанты погибли, другие разбежались. После чего группа отправилась на зачистку.

В одном из блиндажей они нашли военнослужащего из смежного подразделения, который несколько дней назад попал в плен к россиянам. По его словам, он уже попрощался с жизнью.

После зачистки группа закрепилась на отбитой позиции.

"Вся операция включала в себя взаимодействие артиллерии, работал наш танк, работали наши БпЛА, благодаря этому взаимодействию мы освободили наши позиции и захватили 1 км территории. Очень быстро собрались, разработали план", — рассказывает один из десантников.

В результате спецоперации трое оккупантов попали в плен.

"Мы 2 суток нормально не спали, потому что надо было держать врага в напряжении, чтобы они не высовывались. Постоянно велась работа артиллерии, так и сбрасывали на них гранаты и другие "подарки", также по ним работал наш танк — он очень близко к ним подошел, "разобрал" и уехал", — рассказывают десантники.

Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты в очередной раз пошли на штурм украинских позиций на Левом берегу Днепра. В результате этого они потеряли три десятка бойцов.

Ранее ВС РФ пошли на штурм украинских позиций на технике без опознавательных знаков. Бойцы ВСУ сначала восприняли появление техники спокойно, ведь танк заехал со стороны других украинских позиций, преодолев поле.