Долетают до Москвы: ВСУ атакуют Россию дронами с ИИ, — CNN

Украинские дроны фактически научились определять географию и цель, к которой они направляются, без связи со спутниками. Источники журналистов утверждают, что все атаки БПЛА заранее согласовывают с союзниками.

Украинские дроны, оснащенные искусственным интеллектом, предпринимают успешные попытки нанести ущерб энергетической сфере России. Об этом сообщает издание CNN.

По данным источника, украинские беспилотники успешно достигают Москвы, Рязани и других крупных городов России, где расположены важные нефтеперерабатывающие заводы страны-оккупанта. Российская система ПВО испытывает затруднения в их пресечении, что приводит к увеличению успешных атак ВСУ.

Журналисты отметили, что украинские бойцы наносят серьезный удар по масштабной российской нефтяной и газовой промышленности. Несмотря на запреты на импорт и ограничения цен со стороны Запада, эта промышленность остается главным источником дохода для военной экономики Москвы.

Атаки стали осуществимы благодаря использованию беспилотных аппаратов с расширенным радиусом действия и улучшенными функциональными возможностями. Некоторые из них даже начали интегрировать базовую модель искусственного интеллекта для обеспечения навигации и избегания препятствий, отмечают в источнике.

"Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый БПЛА имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты согласованы заранее с нашими союзниками, и дроны придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью", — говорится в сообщении.

Благодаря датчикам дрона достигается высокая точность. Он оснащен "машинным зрением", что является формой искусственного интеллекта. Дрон обучен определять географические объекты и цели, к которым он направляется. Он способен определить свое местоположение даже без связи со спутниками.

Бывший британский военный офицер и эксперт по борьбе с дронами и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень "интеллекта" дронов по-прежнему остается очень низким.

"Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии", — сказал он CNN.

По данным издания, Украина успешно развивает сферу производства беспилотных летательных аппаратов, что приносит ей технологическое превосходство даже в сравнении с Россией, обладающей значительным человеческим ресурсом и лучшим промышленным оборудованием.

Несколько экспертов, с которыми связался канал CNN, отметили, что удары, нанесенные Украиной, были направлены не на склады топлива, а на дистилляционные установки, где сырая нефть подвергается переработке в топливо и другие производные продукты.

Напоминаем, в конце марта в СМИ рассказали о замечании, которое Украина получила от США. В частности, рассказали о просьбе американского правительства не продолжать бить по НПЗ РФ. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти объекты являются законной целью для оружия, которое самостоятельно разработали украинцы.