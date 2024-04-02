Эффективный удар: в Сирии ликвидированы важные генералы КСИР

Мохаммад Реза Захед — один из ключевых в Корпусе стражей исламской революции. Его ликвидировали во время авиаудара по резиденции рядом с посольством Ирана в Сирии.

По сирийскому Дамаску был нанесен мощный авиационный удар по одной из резиденций возле посольства Ирана в Сирии. Об этом сообщает Al Arabiya.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил, что в понедельник, 1 апреля были убиты семь офицеров. Атака произошла по одной из резиденций посольства Ирана в Сирии. В МИД Ирана назвали удар нарушением всех международных конвенций. Известно, что в результате удара ликвидированы генерал Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Мохаммад Реза Захеди ликвидировали ударом в Сирии

Мохаммад Реза Захеди — важное лицо в КСИР. Он был командующим воздушных и сухопутных сил Корпуса стражей, а позже отвечал за Ливанское направление и отвечал за военное расширение Ирана в Сирии. Также он был старшим командиром сил Кудс — элитного военизированного подразделения. Вместе с ним ликвидировали бригадного генерала Хадж Хусейна Амина Асдуллу, который был заместителем Захеди и бухгалтером.

В ударе обвинили Воздушные силы Израиля, однако там не комментировали удар. Также в Reuters пишут, что после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года израильские военные начали активно бить по иранским прокси во всем регионе. Однако впервые объектом для удара стал комплекс посольства Ирана в Сирии.

Иран является верным союзником президента Сирии Башара Асада. Тегеран играет важную роль в конфликте с его начала в 2011 году. Иран отправил тысячи иранских и иностранных боевиков в поддержку сирийского режима.

Напомним, Иранские прокси атаковали передовой израильский корвет, но беспилотник промахнулся.

Ранее в Иране показали дрон Gaza, который способен нести 13 бомб на расстояние до 2000 км.