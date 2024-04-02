Уничтожение самолета А-50 РФ: в России обнародовали имена погибших членов экипажа (фото)

Судя по некрологу, на борту самолета А-50, который сбили 23 февраля над территорией Краснодарского края, находились по меньшей мере 10 членов экипажа. Самому старшему из них 56 лет, самому младшему — 28.

В РФ 30 марта похоронили экипаж российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, который Силы обороны Украины "приземлили" над Азовским морем. О гибели 10 российских летчиков сообщили в сети.

Судя по некрологу, на борту сбитого А-50У номер 42 находились по меньшей мере 10 членов экипажа.

Погибли командир самолета, операторы, штурман, бортовой инжененр, радист и другие.

Боровиков Валерий, майор, командир;

Чанцев Михаил, майор, помощник командира;

Провалов Александр, капитан, штурман;

Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер;

Хрулев Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;

Федосов Сергей, майор, начальник расчета — старший смены;

Рулюк Александр, майор, штурман наведения — оператор;

Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения — оператор;

Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер — оператор;

Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер — оператор.

"Вечного полета героям! Иваново скорбит!", — говорится в сообщении.

К публикации добавили фото погибших оккупантов. Самому старшему из них 56 лет, самому младшему — 28.

Уничтожение самолета А-50У над Азовским морем 23 февраля

В пятницу 23 февраля стало известно, что Украина сбила второй самолет А-50 ВКС РФ. ВСУ использовали ЗРК С-200, чтобы поразить самолет. Этот комплекс был разработан еще в 1960-х годах в СССР.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил успешную спецоперацию Сил обороны Украины. Российский самолет А-50У удалось "поймать" за почти 300 км от линии фронта.

Вечером того же дня в СМИ сообщили, что россияне могли попрощаться с еще одним самолетом. В Минобороны РФ не подтвердили это, но Оперативный штаб Краснодарского края утверждал, что с радаров исчезло два летательных объекта.