"Готовность высокая": ВС РФ меняют стратегию массированных ударов по Украине, — Гуменюк

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, российские войска могли накопить достаточно мощный потенциал "Калибров" и дронов для осуществления новых атак.

Российские военные изменяют тактику массированных обстрелов Украины. В настоящее время для украинцев существует высокий риск ракетной атаки из Черного моря. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, украинскому командованию известно, что войска РФ имеют ракетоносители, которые в настоящее время заведены в пункты базирования.

"Их готовность очень высокая. 2-3 часа достаточно для того, чтобы они оказались на боевом дежурстве", — добавила она.

Гуменюк добавила, что в преддверии масштабных ракетно-дроновых атак противника вражеские силы вывели на дежурство ракетные носители, включая подводные. Пуски, произошедшие еще в начале года с использованием ракет типа "Калибр", были отмечены необычно высокой частотой.

"Мы знаем, что они могли накопить достаточно мощный потенциал "Калибров" и вполне вероятно будут искать способы переориентации и возвращения каких-то позиций себе в акватории Черного моря. И не стоит забывать, что они способны на достаточно коварные шаги — это атаки просто из бухты", — отметила Гуменюк.

Также было отмечено, что в оккупированном Крыму противник уже располагает наземными ракетными пусковыми установками. ВСУ знает их количество и мониторит ситуацию.

Гуменюк объяснила, что повышенный уровень сигналов воздушной тревоги, связанный с возможным использованием баллистических ракет, также является следствием упомянутой активности. Поэтому стоит осознавать, что противник в настоящее время изменяет тактику, включая возможное использование и баллистических ракет.

Также было отмечено, что российские силы систематически накапливают дроны-камикадзе.

Напомним, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на днях в Россию прибыл новый рейс из Ирана. Она предупредила, что запасы вражеского оружия могли пополниться.