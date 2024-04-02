Атаки на НПЗ в Татарстане являются совместной операцией СБУ и ГУР, — СМИ

По данным журналистов, мощность установки составляет 2,6% от общей годовой переработки нефти РФ в год.

В ночь на вторник, 2 апреля, в Татарстане прозвучали взрывы. Так, украинские дроны атаковали местный НПЗ. Это была совместная операция СБУ и ГУР. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, беспилотник попал в установку первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе. В результате на месте происшествия возник пожар.

"Ночной "хлопок" на НПЗ в Татарстане — это совместная операция СБУ и ГУР", — рассказал собеседник агентства во вторник.

Согласно данным источника, мощность установки оценивается в 8 миллионов тонн нефти, что составляет приблизительно 2,6% от общего объема ежегодной переработки нефти в России. Также по его информации, этот завод входит в число пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Кроме того, в издании заявили, что, по данным источника, подобные атаки на энергетическую промышленность РФ продолжатся.

"Чтобы у РФ было меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы будем и дальше перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет России", — подытожил источник.

Напомним, источники Фокуса в спецслужбах подтвердили, что атака беспилотников на объекты в Татарстане — это спецоперация ГУР Минобороны. Одной из целей было предприятие, на котором собирают дроны-камикадзе "Шахед".