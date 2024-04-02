Ракета с двойной боеголовкой: эксперты раскрыли детали модернизации Х-101

Масса боевой части российской ракеты была увеличена почти в два раза — до 800 кг, при этом боеголовку оснастили проникающими элементами кубической формы. Но дальность ракеты из-за этого уменьшилась.

Россия успешно модернизировала крылатую ракету Х-101, которая теперь имеет боеголовку массой около 800 кг. Фактически это двойной прирост разрушительной мощи ракеты, так как до улучшения масса боевой части ракеты составляла 400 кг. Об этом 2 апреля сообщили в Defence Industry Europe.

Сообщается, что речь идет не только об увеличении массы боеголовки, но и о решении разместить две отдельные боевые части. Таким образом усовершенствованная ракета Х-101 включает в себя не одну, а две отдельные боеголовки.

Это стало понятно после осмотра сбитой Х-101 после атаки России в ночь на 29 марта. В боевую часть добавлены проникающие элементы кубической формы, которые обычно используются в зенитном оружии, однако в данном случае они адаптированы для нанесения ударов по земле, обеспечивая повышенную летальность для живой силы.

"В моменте использования крылатых ракет Х-101 для ударов по наземным целям в жилых микрорайонах, данные поражающие элементы несут смертельную опасность для гражданского населения. Именно для этого совершенствовали Х-101", — рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Между тем увеличение массы боеголовки сопряжено с недостатками — усиление было достигнуто ценой уменьшения топливного запаса ракеты, что привело к сокращению ее дальности полета с 5500 км до примерно 2250 км.

Но несмотря на двукратное сокращение дальности полета, считают эксперты, ее достаточно для проведения стратегических операций, включая возможные пуски из Саратовской области РФ по целям, расположенным вплоть до Львовской области Украины. При этом также сохраняется запас для маневров для обхода систем украинской ПВО.

Напомним, по мнению украинского военного эксперта Александра Коваленко из-за недостатка авиационных ракет оккупанты могут активизировать удары ракетами морского базирования. В частности, речь идет крылатых ракет "Калибр", которые были накоплены противником с сентября прошлого года.