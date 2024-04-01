Нехватка ракет Х-101: Коваленко рассказал, сколькими "Калибрами" РФ может атаковать Украину

Военный обозреватель считает, что из-за недостатка авиационных ракет оккупанты могут активизировать удары ракетами морского базирования.

Related video

Россия в период с 25 сентября прошлого года до 25 марта текущего могла накопить более трех сотен крылатых ракет "Калибр" только благодаря своим производственным возможностям. Такую точку зрения представил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что последняя ракетная атака россиян с применением 12 ракет "Калибр" состоялась 25 сентября прошлого года, из которых силы украинской ПВО уничтожили 11. В дальнейшем, продолжил эксперт, такие удары происходили крайне редко и с максимальным компонентом в 3-4 ракеты.

По данным Коваленко, за сутки потенциал российского военно-промышленного комплекса позволяет выдавать 1-1,5 ракеты"Калибр" в полной, боеспособной сборке.

Важно

Несмотря на санкции: РФ способна держать темп обстрелов Украины минимум до весны, — эксперт (видео)

"Принимая во внимание применение Х-101/555, количество морских КРМБ "Калибр" в резерве превышает показатель крылатых авиационных", — отметил эксперт.

Вместе с этим Коваленко рассказал, почему в последнее время не было применения "Калибров". В первую очередь, из-за бегства Черноморской флотилии в Новороссийск из Севастополя на новом месте базирования все еще не удалось обустроить инфраструктуру для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр". Сейчас КРМБ "Калибр" активно вывозятся с 3413 ракетно-технической базы, расположенной в Сухарной Балке, на материк, в 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевске Краснодарского края. Еще одна причина нечастого применения "Калибр" заключается в изношенности пусковых на носителях КРМБ "Калибр".

Александр Коваленко не исключает, что оккупанты через некоторое время все же возобновят атаки "Калибрами" по Украине, особенно если принять во внимание уменьшение накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска.

Напомним, 8 февраля этого года спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, почему россияне экономят "Калибры". По ее словам, оккупанты чувствуют беспокойство в Крыму. Поэтому враг не хочет лишний раз рисковать своим флотом.

Также сегодня, 1 апреля, в эфире телемарафона Гуменюк отметила, что отсутствие в последнее время атак "Калибрами" по Украине может свидетельствовать о проблемах у россиян с логистикой.