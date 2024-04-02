Корабли КНР под прицелом: на Окинаве разместили первые ракетные комплексы Type 12

Японские ракеты Type 12, отметили эксперты, в настоящее время имеют дальность до 400 км. Однако в рамках перевооружения японских сил, их дальность к 2026 году будет увеличена до 1000 км.

Японские военные 30 марта разместили на Окинаве первый противокорабельный комплекс, вооруженный ракетами Type 12, с целью организации обороны на фоне растущей активности военных кораблей Китая в регионе. Для этого был сформирован 7-й полк ракетных войск, сообщает пресс-служба Сухопутных сил Самообороны Японии.

Отмечается, что основной задачей подразделения будет наблюдение за китайскими военными судами, курсирующими в водах между Окинавой и островом Мияко.

Замминистра обороны страны Макото Оники Минобороны в этой связи заявил, что Окинава имеет важное стратегическое значения для обороны Японии. Кроме того, остров представляет стратегическое значение и в системе обороны США в регионе. Поэтому на базе в Окинаве размещено около 30 000 военнослужащих всех четырех родов войск.

Ракеты Type 12 и безопасность Японии

Военные обозреватели The Eurasian Times пишут, что японские ракеты Type 12 от Mitsubishi Heavy обладают передовыми характеристиками, включая системы радиолокационного, инерциального и GPS наведение. По разным оценкам, оружие ко всему прочему способно обходить ПВО противника.

Дальность действия ракеты составляет от 200 до 400 км, но к 2026 году планируется увеличить ее дальность до 1000 километров. Эта инициатива согласуется с амбициозной программой перевооружения Японии стоимостью 320 млрд долларов, объявленной в 2022 году.

Эксперты подчеркнули, что размещение ракет класса "земля-море" Type 12 на главном острове Окинава — это прямой сигнал Китаю, чтобы он не расширял свое военное присутствие в западной части Тихого океана. Токио рассматривает агрессивные шаги китайских вооруженных сил как свидетельство наиболее серьезной и сложной обстановки в сфере безопасности, с которой он сталкивался со времен окончания Второй мировой войны.

"Это развертывание — лишь один из многих шагов, предпринимаемых Токио для укрепления своей обороны в условиях растущей напряженности", — подытожили аналитики.

Напомним, морские Силы самообороны Японии ввели в строй третью дизель-электрическую ударную подводную лодку JS Jingei класса Taigei, обладающую большой подводной выносливостью. Субмарина вооружена новейшими ракетами Type 18, а также способна применять противокорабельные UGM-84L Harpoon Block II.