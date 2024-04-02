Зло наконец должно проиграть: Зеленский высказался о создании спецтрибунала для РФ (видео)

Президент высоко оценил лидерство Нидерландов, особенно с точки зрения продвижения идеи создания специального трибунала для преступлений российской агрессии в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, заявил, что оружие предоставляет физическую защиту, а справедливость — ощущение безопасности, которое было защищено силой. С такими словами он обратился к участникам конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая проходит сейчас в Гааге.

"Именно справедливость является той линией, от которой может начаться движение к надежному миру. Оружие предоставляет физическую защиту, но именно справедливость возвращает ощущение безопасности жизни, которая была защищена силой оружия. И ощущение предсказуемости всех глобальных отношений", — подчеркнул глава государства.

Зеленский акцентировал на том, что каждый, кто имеет агрессивные намерения и планы, должен знать, что его ждет, он должен бояться оказаться на скамье подсудимых в Гааге, знать, что справедливость сильнее "чем стены Кремля" — кто бы ни пришел к власти в послепутинской России.

Он отметил, что хотя разные города и села Украины постепенно восстанавливаются, в каждом из них есть одинаковое для всех ощущение того, что впереди еще много работы именно ради справедливости.

"Чтобы зло наконец проиграло и... на поле боя, и чтобы люди почувствовали это убедительно в своих сердцах", — подчеркнул президент.

Президент Украины обратился ко всем участникам конференции, которая собралась, чтобы подытожить результаты работы в расследованиях российских военных преступлений, и отметил, что весь справедливый мир должен сделать все возможное ради общей безопасности.

"Именно справедливость способна это обеспечивать. Должны делать все возможное ради силы справедливости, чтобы справедливость давала настоящую силу нашей общей безопасности — безопасности от российской агрессии и террора", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что начинает работать Реестр убытков, и назвал крайне важным, что уже в этом году создадут комиссию по рассмотрению претензий и компенсационный фонд как ключевые элементы запланированного механизма возмещения убытков.

Он обратил внимание мирового сообщества на координацию международных усилий в деле справедливого мира и обеспечении обязательности наказания каждого агрессора — действующего или потенциального.

Зеленский дал в своем видеообращении высокую оценку лидерству Нидерландов, особенно с точки зрения продвижения идеи создания специального трибунала для преступлений российской агрессии в Украине.

"Я уверен, что для всего мира важна деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина и работает над возвращением полной справедливости всем, по кому ударила эта война: и взрослым, и детям", — добавил он.

Глава Украины попросил всех лидеров и политиков, общественных деятелей и представителей глобального правового сообщества не отступать от общей линии — линии справедливости и не сбавлять обороты ради общей безопасности.

Напомним, Фокус писал, что, по словам Владимира Зеленского, именно после аннексии Крыма в 2014 году, когда мировое сообщество "проглотило" это преступление, родился российский реваншизм, который почувствовал свою безнаказанность.