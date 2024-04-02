Французский спецназ получит новейшую винтовку Sig Sauer MCX Spear LT: особенности оружия (видео)

Конструкция модификации MCX Spear LT позволяет легко переносить и транспортировать оружие, что делает его пригодным для использования в самых разных ситуациях.

Французский спецназ вскоре получит на вооружение новейшую винтовку Sig Sauer MCX Spear LT. Оружие будет поставлено десантникам и спецподразделениям, которые специализируются на диверсионных операциях в тылу противника. Об этом 1 апреля сообщили обозреватели Bulgarian Military со ссылкой на источники в Минобороны Франции.

В настоящее время на вооружении элитных французских войск находятся автоматические пистолеты Glock 17 и HK USP, гранатометы HK LG40, пулеметы Minimi калибра 5.56 и 7.62 мм, пистолеты-пулеметы HK MP5, а также различные винтовки, такие как Sako TRG, SCAR-H, HK-416 и HK-417.

Теперь военное руководство намерено оснастить бойцов спецподразделений новым стрелковым вооружением на фоне внедрения новых парашютных систем, позволяющих преодолевать расстояния около 50 км с грузом до 200 кг.

Винтовки от SIG Sauer вариантов MCX Virtus (спарава) и MCX Spear LT

Особенности винтовки

Sig Sauer MCX Spear LT — современная винтовка, которая отличается малым весом, возможностью адаптации к различным калибрам и исключительной модульной конструкцией.

Автоматика винтовки построена на основе газового поршня с верхним расположением и коротким ходом. При этом газоблок имеет двухпозиционную регулировку, чтобы можно было увеличить давление, если вдруг автоматика не срабатывает. Такая конструкция обеспечивает меньшую загрязненность и повышает надежность оружия, значительно снижая необходимость в регулярном обслуживании.

Данный вариант карабина разработан под стандартный патрона НАТО 5.56x45 мм. Оружие оснащено свободно плавающей рукояткой M-LOK, регулируемым и складывающимся вбок прикладом, а также полноразмерной планкой Пикатинни для крепления оптики и дополнительных аксессуаров.

SIG Sauer MCX Spear LT в различных калибрах и с разной длиной ствола

MCX Spear LT имеет тонкий дизайн, что позволяет отнести ее к более легкому классу винтовок. Несмотря на то, что платформы с короткоходной газовой системой и с прочным цевьем добавляет оружию вес, разработчики постарались облегчить винтовку за счет облегчения пропилов в ствольной коробке и перепрофилированного ствола. Без магазина она весит примерно 3,58 кг.

При полном выдвижении приклада длина ружья составляет около 90,17 см, но при сложенном прикладе она уменьшается до 67,31 см. Конструкция позволяет легко переносить и транспортировать оружие, что делает его пригодным для использования в самых разных ситуациях.

Вариант Spear LT является амбидекстральным — все элементы управления симметричны. Это позволяет как левшам, так и правшам манипулировать предохранителем, а также запирать и отпускать затвор, не убирая доминирующую руку с пистолетной рукоятки.

"Винтовка SIG SAUER MCX-SPEAR-LT представляет собой вершину инноваций в области огнестрельного оружия, обеспечивая непревзойденные характеристики, повышенную точность и непревзойденную универсальность", — утверждают разработчики.

Ранее сообщалось, что бойцы американского спецназа начали получать на вооружение первые заказанные партии полуавтоматических высокоточных винтовок Mid Range Gas Gun-Sniper или MRGG-S. Винтовка использует патроны 6.5 Creedmoor калибра 6.5х47 с высоким баллистическим коэффициентом.