"Под Авдеевкой помогут": в Хмельницком ТЦК ответили на обвинения в смерти (фото)

Жительница Хмельницкого называет "палачами" военкоматов, которые, по ее словам, издевались над сыном. В ТЦК опровергают обвинения и говорят, что мужчине стало хуже уже в больнице.

Житель Хмельницкой области почувствовал себя нехорошо во время визита в Территориальный центр комплектования и СП. Через несколько часов он умер, а мать начала обвинять военкома в насилии. Реакция Хмельницкого областного ТЦК появилась на странице Facebook учреждения.

В заметке, опубликованной 2 апреля, военкомы объяснили, что произошло с мужчиной. По словам военкома, гражданин состоял на учете в ТЦК как пригодный для службы в ВСУ. В связи с военным положением из-за вторжения РФ он получил повестку и его привели в военкомат. Во время прохождения военно-врачебной комиссии выяснилось, что мужчина имеет проблемы со здоровьем и может получить заключение о непригодности.

Следующий шаг ТЦК — гражданина отправили в медицинское учреждение, где он должен был пройти дообследование. Во время визита в больницу его состояние здоровья ухудшилось, говорится в заметке военкомата. Работники терцентра настаивают, что не игнорировали жалобы и не применяли к нему "физических средств" воздействия и угроз. Поэтому, подытоживается в сообщении, "информация, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности".

Мобилизация в Украине — объяснение Хмельницкого областного ТЦК Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине — детали инцидента в Хмельницком

Отметим, об инциденте в Хмельницком стало известно 1 апреля из сообщения на странице аккаунта Facebook, подписанной именем "Наталья Антонюк". Автор утверждает, что является матерью гражданина Андрея Панасюка.

По словам Антонюк, 27 марта ее сына "захватило ТЦК" в магазине в Хмельницком. После этого его доставили в военкомат, где у него поднялось давление, а жалобы игнорировались. Кроме того, "над ним поиздевались, угрожали", — утверждает женщина. При этом сотрудники военкомата якобы уверяли, что "под Авдеевкой помогут".

Мобилизация в Украине — Андрей Панасюк к визиту в ТЦК Фото: Facebook

В итоге мужчину доставили в Хмельницкую областную больницу. Врачи, как написала женщина, двое суток пытались спасти жизнь Андрея: сделали, в частности, нейрохирургическую операцию. Однако Андрей Панасюк 28 марта умер и его похоронили 1 апреля.

Мобилизация в Украине — Андрей Панасюк после визита в ТЦК Фото: Facebook

Автор сообщила, что на действия работников ТЦК подала официальную жалобу в Минобороны Украины. Фотографии, которые она опубликовала в сети, по ее мнению, должны запомнить "палачи".

Мобилизация в Украине — заявление Натальи Антонюк Фото: Скриншот

Отметим, на странице Facebook "Натальи Антонюк" не отыскалось совместных фотографий с мужчиной, которого она называет с сыном. На странице Минобороны Украины пока нет комментариев относительно инцидента в Хмельницком областном ТЦК и СП.

Ранее Фокус рассказывал о протестах против деятельности военкоматов, которые произошли на Закарпатье. В частности, в конце марта группа женщин перекрыла дорогу "Киев — Чоп". Главное требование протестующих — не трогать их мужей, которым угрожали повестки.

Напоминаем, расследователи проекта Bihus.info рассказали о деятельности Остапа Стахива, который организует протестное движение против мобилизации. Между тем в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что российские спецслужбы распространяют волну дезинформации, чтобы напугать украинцев.