Не удастся избежать визита в ТЦК: в Раде рассказали, что ждать от нового закона о мобилизации

По словам члена оборонного комитета ВР Федора Вениславского, новый закон будет обязывать включать в военный реестр всех совершеннолетних мужчин в возрасте до 60 лет, независимо от их профессии или социального статуса.

Никто из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не сможет избежать обязательного включения в военный реестр ТЦК. Это не подразумевает автоматический призыве всех в армию, но означает, что все мужчины будут включены в список призывников. Такие изменения будут внесены в обновленный закон о мобилизации. Об этом "24 каналу" рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, новый закон будет обязывать включать в военный реестр всех совершеннолетних мужчин в возрасте до 60 лет, независимо от их профессии или социального статуса.

Вениславский отметил, что это затронет даже те категории, которые ранее не включались в военный реестр, включая работников сектора безопасности и обороны, полицейских, спасателей и осужденных.

"Теперь все будут на воинском учете. И будут, соответственно, или иметь право на отсрочку от призыва, или на бронирование. Это концептуальная вещь для того, чтобы мы понимали, на кого государство может рассчитывать в условиях такой полномасштабной войны", — рассказал парламентарий.

Кроме того, предлагаемый законопроект будет предотвращать нелегальные попытки пересечения границы, включая случаи, когда это сопровождается лицами, сопровождающими инвалидов. Закон также ограничит список государственных служащих, которые могут претендовать на отсрочку, и пересмотрит условия отсрочки от призыва для граждан с офицерским званием, которые внезапно решат продолжить образование.

Парламентарии также отклонили идею финансовой гарантии службы вооруженных сил как несовместимую с общественными интересами.

Борьба со злоупотреблением отсрочками

Вениславский подчеркнул, что новый законопроект нацелен на предотвращение возможных злоупотреблений во время мобилизации, основанных на определенных правовых основаниях для освобождения от военной службы. Например, на одно недееспособное лицо или лицо, нуждающееся в постороннем уходе, оформлялось несколько человек, которые якобы ухаживали за ним.

Для примера, лицо с инвалидностью может выезжать за пределы Украины вместе с сопровождающим, что представляет собой еще одну лазейку для тех, кто стремится злоупотребить своим статусом, чтобы законно покинуть страну.

То же самое касается и образования. Например, некоторые выпускники военных учебных заведений с офицерским званием могли продолжить обучение, получая второе или третье высшее образование, чтобы избежать мобилизации в случае военного положения, хотя государство уже потратило средства на их подготовку.

"Эти все возможности для злоупотреблений, для ухода от мобилизации пытаемся прекратить", — отметил Вениславский.

Смотреть с 8:34

Ранее член оборонного комитета Федор Вениславский заявил, что некоторые народные избранники пытались подать правки, которые расширяют возможности для избежания призыва. В частности, предлагали увеличить перечень категорий, имеющих право на отсрочку или бронирование. Таким образом депутаты пытались затянуть процесс мобилизации.

Напомним, что народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк полагает, что парламент может проголосовать закон 10-11 апреля, а вступит он в силу в конце мая или в начале июня.