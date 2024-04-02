Кабмин разрешил некоторым студентам выезжать за границу: нардеп назвал условия

По словам парламентария Алексея Гончаренко, студенты-бакалавры определенных профилей в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку.

Кабинет министров Украины разрешил студентам-бакалаврам в возрасте от 18 до 22 лет, а также студентам-магистрам медицинского, фармацевтического и ветеринарного профилей временно выезжать за границу. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Теперь студенты-бакалавры в возрасте от 18 до 22 лет (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку", — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Важно отметить, что речь идет о выезде за пределы Украины с целью стажировки. При этом детали соответствующего постановления Кабмина пока неизвестны — соответствующий документ еще не опубликован на официальном портале правительства.

Выезд украинских студентов за границу

Студенты дневной или дуальной формы обучения могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Однако, до этого момента, согласно закону о мобилизации, студентам украинских и иностранных учебных заведений в возрасте от 18 лет запрещено покидать Украину.

По словам юриста Владислава Юрчака, в начале полномасштабного вторжения студенты могли покидать Украину, но, начиная с 14 сентября 2022 года, из-за массовых случаев злоупотребления среди мужчин-студентов, желающих покинуть страну, правительство ввело запрет на выезд студентов из Украины. Вследствие этого студенты стали массово обращаться в суд, но, по мнению Юрчака, единая судебная практика по этому вопросу отсутствует.

Напомним, 29 марта стало известно, что украинец подал иск в суд против пограничника, который не выпустил его с тестем за границу. В ГПСУ объяснили, что подозревают мужчину с инвалидностью в помощи гражданам покидать страну.