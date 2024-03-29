Украинец добился через суд отмены отказа в выезде за границу: что произошло

Мужчина пытался проехать КПП со своим тестем, который является ликвидатором последствий Чернобыльской катастрофы. За месяц его сопровождали уже второй раз, и в прошлый раз он вернулся сам.

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Украинец подал иск в суд против пограничника, который не выпустил его с тестем за границу. В ГПСУ объяснили, что подозревают мужчину с инвалидностью в помощи гражданам покидать страну. Об этом известно из решения Черновицкого окружного административного суда от 20 марта.

Истец обратился в суд с просьбой признать противоправным и отменить отказ в пересечении границы. 25 июня 2023 года украинец, достигший 16-летнего возраста, не смог выехать за границу через пункт пропуска Порубное. Решение его не выпускать принял помощник начальника отдела ГПСУ Иван Миляник.

По данным ZaxidNet, истца зовут Петр Фаринюк. Он рассказал, что приехал к автомобильному КПП со своим тестем (отцом жены). Во время паспортного контроля мужчина предоставил пограничнику: паспорт для выезда за границу, паспорт и свидетельство о рождении жены, военный билет, свидетельство о браке, нотариально заверенную копию и оригинал удостоверения инвалида I группы и две выписки из реестра территориальной общины.

Несмотря на предоставленные документы работник ГПСУ не пропустил авто, аргументировав это отсутствием оснований на право пересечения границы. В приговоре указано, что по закону лица могут выезжать из страны, если сопровождают кого-то из своих или мужа/жены родителей со статусом инвалидности I или II группы.

Тесть Фаринюка — ликвидатор последствий на Чернобыльской АЭС I категории, имеет инвалидность I группы. Его статус дает мужчине основания для освобождения от мобилизации. Кроме того, украинец имеет отсрочку как учитель на 1,3 ставки.

Ответчик заявил, что наличие родственника с инвалидностью дает право на выезд в сопровождении, а не самостоятельно. Кроме того, выяснилось, что Фаринюк был уже вторым человеком, который сопровождал тестя за границу.

18 июня мужчина уже выезжал в компании другого человека, и вернулся один. Однако в суде заявили, что этот случай не может служить основанием для отказа другому человеку.

Иск Фаринюка удовлетворили — отказ в пересечении границы признали неправомерным и отменили. Все судебные издержки (1073,60 гривен) было решено взыскать со стороны ответчика.

Напомним, в ТЦК рассказали, что в Ивано-Франковской области разыскивают примерно 39 тысяч мужчин. Все они являются военнообязанными, но игнорируют повестки.

На границе с Молдовой схватили украинцев, которые пытались выдать себя за продавцов подушек. Для того, чтобы сбежать за границу, мужчины присыпали багажник перьями.