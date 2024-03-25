Убегают через Приднестровье: Молдова усилит сотрудничество с Украиной, чтобы уменьшить поток уклонистов

По словам молдавского министра внутренних дел Адриана Эфроса, в основном нелегально пересекают государственную границу мужчины от 18 до 60 лет. Еженедельно пограничники проводят одну–две операции по "борьбе и уничтожению" различных схем.

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Молдавские пограничники будут сотрудничать с украинскими властями для патрулирования в Приднестровском регионе, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы, в том числе и мужчин, которые бегут от мобилизации. Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос, пишет Ziarul de Garda.

Он уточнил, что большинство уклонистов, которые пытаются попасть в Молдову, ищут пути через территорию Приднестровья.

"Очевидно, каждый пытается спасти свою жизнь, и в основном нелегально пересекают государственную границу мужчины от 18 до 60 лет. В значительной степени используется Приднестровский регион, и мы практически каждую неделю проводим одну–две операции по борьбе и уничтожению различных схем, которые организуются на территории Республики Молдова или гражданами Республики Молдова, или гражданами Республики Молдова вместе с гражданами Украины", — сказал министр.

Также Эфрос заявил, что Молдова пытается "иметь более тесные связи" с украинскими коллегами. Он добавил, что лично обсуждал с министром внутренних дел Украины возможность возобновления совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны.

"Таким образом мы будем предотвращать и сдерживать эту нелегальную миграцию", — говорится в сообщении.

Кроме того, министр заверил, что в отношении нарушителей открывают уголовные дела, каждый случай тщательно расследуют и привлекают людей к ответственности.

Напомним, ранее издание Realitatea сообщило, что бюро по реинтеграции Молдовы предупредило о возможных провокациях в Приднестровье, инспирированные Российской Федерацией. Это будет делаться для того, чтобы посеять панику и ослабить экономику Молдовы.