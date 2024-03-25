Тікають через Придністровʼя: Молдова посилить співпрацю з Україною, щоб зменшити потік ухилянтів

За словами молдовського міністра внутрішніх справ Адріана Ефроса, здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки від 18 до 60 років. Щотижня прикордонники проводять одну–дві операції з "боротьби та знищення" різних схем.

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Молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українською владою для патрулювання в Придністровському регіоні, аби запобігти незаконному перетину кордону, зокрема й чоловіків, які тікають від мобілізації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, пише Ziarul de Garda.

Він уточнив, що більшість ухилянтів, які намагаються потрапити до Молдови, шукають шляхи через територію Придністров'я.

"Очевидно, кожен намагається врятувати своє життя, і здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки від 18 до 60 років. Значною мірою використовується Придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну–дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Республіки Молдова або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Республіки Молдова разом із громадянами України", — сказав міністр.

Також Ефрос заявив, що Молдова намагається "мати більш тісні зв’язки" з українськими колегами. Він додав, що особисто обговорював з міністром внутрішніх справ України можливість відновлення спільного патрулювання в Придністровському регіоні з українського боку.

"Таким чином ми будемо запобігати і стримувати цю нелегальну міграцію", — йдеться у повідомленні.

Крім того, міністр запевнив, що щодо порушників відкривають кримінальні справи, кожен випадок ретельно розслідують і притягають людей до відповідальності.

Нагадаємо, раніше видання Realitatea повідомило, що бюро з реінтеграції Молдови попередило про можливі провокації у Придністров’ї, інспіровані Російською Федерацією. Це робитиметься для того, щоб посіяти паніку та послабити економіку Молдови.