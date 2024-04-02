Взрывы в Днепре: ВС РФ атаковали город ракетами, есть пострадавшие, — ОВА

По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ходе вражеского удара пятеро человек получили ранения. На место выдвинулись экстренные службы. В Воздушных силах сообщили, что россияне запустили управляемые авиабомбы.

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали город Днепр с применением ракет. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По словам руководителя ОВА, в результате вражеской атаки пострадали пятеро человек.

"Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем. Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте — берегите себя", — сообщил Лысак.

Перед этим в пресс-службе Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Днепра. А за час до этого стало известно, что россияне совершили пуски авиационных бомб по Харькову.

Напомним, в ночь на 2 апреля российские войска атаковали украинские города дронами камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Ранее СМИ сообщали, что Россия выпустила по Киеву пять ракет "Циркон" с начала года. По словам начальника КГВА Сергея Попко, было невероятно тяжело, но Киев выдержал эти удары. Глава администрации подчеркнул, что страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей.