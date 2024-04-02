Бизнесу разрешат бронировать до 50% сотрудников: в Раде предложили новую концепцию

Согласно текущей модели, бронь можно будет получить при отсутствии налоговых долгов, уплате военного сбора и наличии фиксированной ставки в размере 20 000 гривен в месяц. При этом бронирование не будет давать разрешения на выезд за границу.

В Верховной Раде Украины продолжают разрабатывать новую модель экономического бронирования от мобилизации. Согласно текущей версии, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных сотрудников. Об этом сообщила "Европейская бизнес-ассоциация" по итогу встречи с председателем комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрием Наталухой.

Сообщается, что условиями для бронирования предлагается сделать отсутствие налоговых долгов, уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5%, а также наличие фиксированной ставки в размере 20 000 гривен в месяц.

В текущей версии модели бронирования предусмотрены следующие этапы:

предприятие вносит сведения о сотрудниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП – справку о движении средств;

налоговые органы в онлайн-режиме подтверждают отсутствие долгов, после онлайн-проверки человек получает желтый QR-код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить свои данные в Центре предоставления административных услуг;

забронированный гражданин посещает ЦНАП, где обновляет данные и валидирует бронирование, после чего получает зеленый QR-код.

В организации также отметили, что для ФЛП будет требоваться дополнительное условие – наличие справки о наличии оборота на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования. По его словам, это нужно для подтверждения реальной активности.

При этом предприятия смогут сами определять, каких работников забронировать.

Что касается стратегических предприятий, в публикации говорится, что они останутся под действием постановления №76 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Указанная модель также не распространяется на дефицитные военно-учетные специальности.

Кроме того, в источнике сказано, что экономическая бронь не будет давать разрешения на выезд за границу.

Напомним, 27 марта член комитета по нацбезопасности Игорь Копытин сообщил, что в Верховной Раде пока отклонили правки к законопроекту о мобилизации о возможности бронирования от призыва за деньги. Однако подобное предложение может появиться повторно.

Ранее, 25 марта, член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что в законопроекте о мобилизации предлагается бронировать до 70% правоохранителей и до 30% чиновников местных органов самоуправления.