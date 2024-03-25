"Концептуально все выписано": в Раде предлагают бронировать до 70% правоохранителей, — нардеп

Члена комитет ВР по нацбезопасности Александра Федиенко, опубликовал предлагаемые правки к законопроекту о мобилизации, в которых, кроме всего прочего, предлагается забронировать до 30% чиновников местной власти.

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В законопроекте о мобилизации предлагается бронировать до 70% правоохранителей и до 30% чиновников местных органов самоуправления. Об 25 марта этом сообщил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

Федиенко опубликовал фото нескольких страниц текущей редакции законопроекта об усилении мобилизации и отметил, что там уже "концептуально все выписано".

Нардепы предлагают бронировать до 70% правоохранителей Фото: Александр Федиенко Также предлагается бронировать до 30% чиновников местных органов власти Фото: Александр Федиенко

По его словам, на сегодняшнем заседании комитета акцент был на статье 25, касающейся организации и порядка бронирования военнообязанных. Также рассмотрели вопрос мобилизации лиц до 27 лет.

"На мой взгляд некоторые предложения не совсем четко дают трактовку относительно граждан, которые прошли базовую общевойсковую подготовку, и которые берутся на воинский учет в ТЦК, и на время военного положения такие граждане, могут быть мобилизованы до достижения 27 семи летнего возраста", — пишет Федиенко.

Вопрос бронирования патронатной службы также был широко обсужден на заседании, приводя к разногласиям между депутатами. Некоторые предложили полностью исключить этот вопрос из статьи о бронировании, в то время как другие настаивали на уточнении, что это касается исключительно центральных органов ЦОИВ.

Напомним, нардеп Федор Вениславский сообщил, что в Украине не сделают призывной возраст ниже 25 лет. По его словам, со снижением призывного возраста страна фактически возвращается к нормам, которые ранее существовали.

Ранее адвокат Вячеслав Лихачев отметил, что мужчин, которые трижды проигнорировали повестки, могут подать в розыск в случае принятия соответствующей нормы и закона о мобилизации. По его словам, это соответствует общим стандартам прав и свобод человека.