В Украине изменят процесс бронирования мужчин от службы: Рада рассматривает 710 правок

По словам народного депутата Ярослава Железняка, сегодня Верховная Рада пересечет порог в 50% пройденных правок к новому законопроекту о мобилизации.

Related video

В понедельник, 25 марта, в Верховной Раде Украины планируют рассмотреть еще 710 правок к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Сегодня Комитет по вопросам безопасности продолжит работу над законопроектом о мобилизации. Запланировано рассмотреть еще 710 правок (2105-2815)", — сказал Ярослав Железняк.

Он отметил, что сегодня нардепы пройдут более 50% проекта закона о мобилизации.

Народный депутат от "Слуги Народа" Юрий Здебский отметил в комментарии изданию LIGA.net, что на заседании 25 марта комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрит вопрос бронирования военнообязанных мужчин.

По его словам, нардепы уже прошли рассмотрение правок в статью 23 относительно отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

"Сегодня начинаем рассматривать поправки в статью 25 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". На повестке дня — бронирование военнообязанных", — подчеркнул он.

Напомним, народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский рассказал, что в Украине рассматривают возможность бронирования мужчин, чья зарплата составляет более 35 тысяч гривен, и которые платят соответствующий налог. Однако он сомневается, что такое предложение наберет достаточное количество голосов.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в Украине не сделают призывной возраст ниже 25 лет. По его словам, со снижением призывного возраста страна фактически возвращается к нормам, которые ранее существовали.