"Концептуально все виписано": у Раді пропонують бронювати до 70% правоохоронців, — нардеп

Член комітету ВР із нацбезпеки Олександр Федієнко опублікував пропоновані поправки до законопроєкту про мобілізацію, у яких, окрім усього іншого, пропонується забронювати до 30% чиновників місцевої влади.

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У законопроєкті про мобілізацію пропонується бронювати до 70% правоохоронців і до 30% чиновників місцевих органів самоврядування. Про 25 березня це повідомив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі.

Федієнко опублікував фото кількох сторінок поточної редакції законопроєкту про посилення мобілізації та зазначив, що там уже "концептуально все виписано".

Нардепи пропонують бронювати до 70% правоохоронців Фото: Олександр Федієнко Також пропонується бронювати до 30% чиновників місцевих органів влади Фото: Олександр Федієнко

За його словами, на сьогоднішньому засіданні комітету акцент був на статті 25, що стосується організації та порядку бронювання військовозобов'язаних. Також розглянули питання мобілізації осіб до 27 років.

"На мій погляд, деякі пропозиції не зовсім чітко дають трактування щодо громадян, які пройшли базову загальновійськову підготовку та беруться на військовий облік у ТЦК, і на час воєнного стану такі громадяни можуть бути мобілізовані до досягнення 27-річного віку", — пише Федієнко.

Питання бронювання патронатної служби також було широко обговорено на засіданні, що призводило до розбіжностей між депутатами. Дехто запропонував повністю виключити це питання зі статті про бронювання, тоді як інші наполягали на уточненні, що це стосується виключно центральних органів ЦОВВ.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський повідомив, що в Україні не зроблять призовний вік нижчим за 25 років. За його словами, зі зниженням призовного віку країна фактично повертається до норм, які раніше існували.

Раніше адвокат В'ячеслав Лихачов зазначив, що чоловіків, які тричі проігнорували повістки, можуть подати в розшук у разі ухвалення відповідної норми та закону про мобілізацію. За його словами, це відповідає загальним стандартам прав і свобод людини.