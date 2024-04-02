Мы первые в истории, кто смог: эксперт Defense Express о ударах БПЛА в Татарстане (видео)

По словам военного обозревателя Ивана Киричевского, если дроны, атаковавшие объекты в Татарстане, были украинскими, то они превосходят по характеристикам "шахеды" и предоставляют уникальную возможность поражать важные стратегические объекты для российского ВПК.

Если беспилотные летательные аппараты (БПЛА), совершившие удар по объектам в Татарстане (Россия), были украинскими, это свидетельствует об их технологическом превосходстве над иранскими "Шахедами", которые Россия регулярно применяет для обстрелов украинских городов. Об этом 2 апреля в эфире "Свобода Live" ("Радио Свобода") заявил военный обозреватель издания Defense Express Иван Киричевский.

"Мы первые в истории, кто сделал настолько дальнобойный дрон-камикадзе, что, знаете, даже "шахед", по сравнению с тем, по уровню сложности, технологичности, он рядом не стоял. Второе — мы первые в истории из всех противников России, кто смог долететь аж туда", — подчеркнул эксперт Defense Express.

Кроме того, по мнению Киричевского, такие характеристики БПЛА предоставляют уникальную возможность поражать важные стратегические объекты для российского военно-промышленного комплекса.

"В Казани, там стоит вообще завод, так называемый КАПО, который может собирать новые бомбардировщики Ту-160, ремонтировать старые Ту-22М3. Это же недавно туда Путин приезжал полетать на стратегическом бомбардировщике", — добавил Киричевский.

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Три главных вывода дальнобойных ударов по объектам в Татарстане

Аналитики из Defence Express выделяют три ключевых вывода из дальнобойных ударов, нанесенных по объектам в Татарстане. По их мнению, такие атаки представляют "абсолютно новый уровень". Согласно анализу, дальность полета таких беспилотников явно больше, поскольку они следуют по сложному маршруту с обходом зон ПВО.

"Судя по всему речь идет о дронах, которые больше соответствуют по размерам самолетам малой авиации, таким, как Cessna 172. А этот бестселлер в мире малой авиации имеет дальность под 1300 км и нести 376 кг (в гипотетической версии БПЛА — оба параметра больше, потому что можно снять некоторое лишнее оборудование). То есть есть очевидная возможность оснастить такой дрон значительно более мощной боевой частью, которая приведет уже к большим последствиям в результате поражения", — отмечают военные обозреватели.

Еще один значимый фактор, по мнению экспертов, заключается в том, что БПЛА смог преодолеть более 1000 километров и остаться незамеченным.

В заключении, эксперты из Defence Express указывают, что сочетание возможностей вооружения, дальности поражения и отсутствия защиты на большой территории в глубине России, начиная от побережья Каспийского моря и до городов Казани и Онежского озера, открывает совершенно новые перспективы для атак на различные объекты.

Удары БПЛА по объектам в Татарстане

2 апреля стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить ударные дроны типа Shahed. Представители местных властей подтвердили удар. Атаке подверглись предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии.

В Министерстве обороны Казахстана назвали такие утверждения "инсинуациями", направленными на дискредитацию страны, и призвали общественность не реагировать на слухи, а доверять официальным источникам информации.