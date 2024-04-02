100 млрд вместо членства: НАТО создает новый фонд, чтобы помогать Украине вместо США, — FT

По данным журналистов, крупный пакет помощи могут предоставить Киеву как ощутимую поддержку по итогам июльского саммита НАТО. Вместо конкретных шагов по вступлению в Альянс, что многие представители НАТО считают для Украины невозможным.

НАТО разрабатывает пятилетний план помощи Украине стоимостью 100 млрд долларов. Так представители Альянса хотят защитить Киев от "ветров политических перемен", которых стоит ожидать на протяжении четырех лет возможного президентства Дональда Трампа. Об этом пишет The Financial Times.

Идею Миссии для Украины предложил генсекретарь Йенс Столтенберг. Сообщается, что преложение обсудят в среду, 3 апреля.

В случае одобрения, впервые с начала полномасштабного вторжения руководить военной поддержкой Украине в формате "Рамштайн" будет именно НАТО, а не Соединенные Штаты.

Уходящий в отставку Столтенберг намерен согласовать план помощи до запланированного на июль саммита НАТО в Вашингтоне.

"Это будет переход через Рубикон", — заявил один из источников журналистов, отметив, что именно НАТО должна отводиться основная роль в распределении летальной помощи Украине.

Отмечается, что представители Альянса приходят к общему мнению в отношении помощи Украине, а план должен быть согласован к тому времени, "когда сядут в самолет рейсом на Вашингтон".

Сообщается, что доля США в этих 100 млрд военной помощи будет значительно ниже по сравнению с пакетом на 60 млрд, которые пока еще не согласованы в Конгрессе. В ходе обсуждений отмечалось, что доля Соединенных Штатов может состав 16 млрд.

Бюджетные доли НАТО могут использоваться для расчета расходов на Украину индивидуальных долей стран-участниц. Таким образом решается проблема распределения финансирования.

100-миллиардный пакет помощи на 5 лет рассматривают как долгосрочную поддержку в преддверии возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Эти средства также могут предложить Украине в качестве ощутимой поддержки по итогам саммита НАТО, вместо конкретных шагов по вступлению в Альянс, что значительное число его представителей считает невозможным.

Дипломаты НАТО предупредили, что для согласования нового формата помощи Киеву понадобится согласие всех 32 стран, а на это могут уйти месяцы. Ожидается, что против выступит ряд стран, таких как Венгрия, которые не хотели оказывать военную поддержку Украине и опасались прямого вовлечения в войну.

"Мы продолжаем работать с нашими друзьями из Европы и Канады, чтобы гарантировать, что поддержка [Украины] продолжится. Это основное направление усилий в штаб-квартире НАТО. Не вижу никого, кто бы убирал ногу с педали газа", — отметил Джулиан Смит, посол США в НАТО. По его словам, страны еженедельно выступают со свежими идеями.

Напомним, что, по данным британского издания FT, идею введения войск в Украину поддерживает все больше прифронтовых стран НАТО.

Также сообщалось, что, по данным Bloomberg, следующая цель президента РФ Владимира Путина — на Балканском полуострове.