"Ставки высоки, как никогда": США готовятся к войне с Китаем и уже проводят учения, — WP

По словам журналистов, Китай значительно расширил свое влияние в Тихом океане, строя искусственные острова для военных аванпостов в Южно-Китайском море.

После 20 лет сухопутных боев на Ближнем Востоке морские пехотинцы США стремятся адаптироваться к боям на островах, которые могут разразиться, если Вашингтон и Пекин развяжут войну. Об этом пишет Washington Post.

По словам журналистов, Штаты формируют небольшие мобильные подразделения, которые должны собирать информацию, помогать Тихоокеанскому флоту, топить корабли с ракетами средней дальности. Так, США готовятся отразить возможную агрессию Китая против Тайваня, Японии и других союзников.

Издание пишет, что новые подразделения задуманы как часть более широкой стратегии по синхронизации действий американских солдат, моряков, морской пехоты и летчиков с вооруженными силами союзников и партнеров в Тихом океане. Внимание Пентагона сосредоточено на участке, который простирается от Японии до Индонезии. Правда, Китай рассматривает эту зону как свою сферу влияния.

Аналитики уверены, что общая стратегия Штатов является многообещающей. Однако она уже сталкивается со значительными препятствиями, включая логистические проблемы, своевременную доставку оборудования и новых технологий, перегруженную оборонную промышленность. Кроме того, существует неуверенность в том, позволят ли региональные партнеры США сражаться американским войскам на их островах.

"Последняя часть является ключевой. Пекин рассматривает стратегию США по углублению альянсов безопасности в Тихом океане как эскалацию, что нервирует некоторых чиновников в странах-партнерах, которые опасаются, что они могут быть втянуты в конфликт между двумя державами", — сказано в материале.

По словам журналистов, сейчас ставки высоки, как никогда раньше.

Милитаризация Китая: что известно

Издание пишет, что агрессивная военная модернизация и инвестиции Пекина в оборону за последние два десятилетия поставили под сомнение способность США контролировать моря и небо в любом конфликте в западной части Тихого океана.

Как сообщается, Китай значительно расширил свое влияние в Тихом океане, строя искусственные острова для военных аванпостов в Южно-Китайском море и стремясь расширить базы в Индийском и Тихом океанах.

По словам журналистов, Китай обладает не только крупнейшей в регионе армией, флотом и военно-воздушными силами, но и преимуществом внутри страны. Он имеет около 1 миллиона военнослужащих, более 3000 самолетов и более 300 судов в непосредственной близости от любого потенциального сражения. Между тем, американские корабли и самолеты должны преодолевать тысячи километров или полагаться на добрую волю союзников, размещая войска и оружие.

В материале говорится, что под прицелом Китая находится Тайвань. Глава КНР Си Цзиньпин пообещал воссоединить, при необходимости силой, остров с материковым Китаем. Успешное вторжение не только приведет к массовой гибели людей и разрушениям на Тайване, но также будет иметь катастрофические экономические последствия из-за разрушения самой развитой в мире полупроводниковой промышленности и морского судоходства на некоторых из самых оживленных морских путей в мире.

Напомним, в марте глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино заявил, что Китай хочет атаковать Тайвань в 2027 году. По его словам, Вооруженные силы КНР за три года увеличили количество истребителей на 400, а крупных военных кораблей — на 20 единиц.