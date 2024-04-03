"Никакого набора оборотов": эксперт рассказал, почему наступление ВС РФ летом маловероятно

По словам Петра Черника, противник вряд ли откажется от своих целей и его можно только остановить при помощи уничтожения. Пока что фиксируется, что после захвата Авдеевки на Донбассе оккупанты остановились.

Все чаще появляются разговоры о том, что Россия намерена начать новое наступление в Украине, которое будет являться масштабным. По этому поводу в интервью изданию Obozrevatel высказался военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

По его словам, на фронте уже длительное время идет ежедневная работа на истощение и российские оккупанты действительно давят на всем поле боя. В то же время, пока что рано говорить о возможных активностях с наступлением в мае или июне.

"Нет никакого набора оборотов, я его не вижу. Где оно? Авдеевку взяли и остановились. Когда к нам поступит информация о том, что, например, враг к линии фронта присоединил еще хотя бы 50 тысяч личного состава, когда будет известно, что враг сумел прорвать отдельные локации на глубину хотя бы 50 километров, тогда я скажу, что есть набор оборотов", – заявил Петр Черник.

В то же время, в ближайшее время россияне намерены создать новые подразделения войск, о чем ранее уже заявлял министр обороны Сергей Шойгу. Речь идет про 14 дивизий, 16 бригад, 2 общевойсковые армии.

Это говорит о том, что задачи российского президента Владимира Путина совершенно не изменились. Он готов дальше терроризировать Украину и захватывать новые территории.

"Много это или мало? Бригада – это 5 тысяч, дивизия – это 12,5 тысяч. Умножаем и имеем показатели, которые они перед собой поставили. Но это не будет одномоментно. Это по меньшей мере на полгода. По меньшей мере… Они не откажутся от этих целей, их можно только остановить. Уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. Нет других вариантов и не будет", — подытожил Петр Черник.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что войска РФ смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении, о чем сказано в отчете ISW. Ограниченность человеческих ресурсов и планирования, по мнению американских аналитиков, не позволят российским оккупантам нанести удар на нескольких направлениях одновременно.