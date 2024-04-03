Снижение призывного возраста поможет ВСУ, но не будет решающим, — ISW

Аналитики отмечают, что именно военная помощь Запада будет важнейшим фактором для Сил обороны на фронте.

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет будет способствовать возможности украинской армии восстанавливать и модернизировать существующие подразделения, а также формировать новые. Однако для обеспечения должным образом всех мобилизованных необходима поддержка со стороны западных союзников. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что снижение мобилизационного возраста представляет собой лишь одну из многих мер, которые Украина рассматривает в рамках усилий по созданию устойчивого механизма мобилизации военных сил в период военного времени.

Однако Украине необходимо будет обеспечить вооружением всех мобилизованных военнослужащих. Долгие обсуждения в США относительно предоставления военной помощи Украине и задержки в поставках западной поддержки могут замедлить процесс восстановления и создания новых военных подразделений в Украине.

По данным ISW, финансовая поддержка со стороны Запада остается ключевым фактором для способности украинской армии восстанавливать и укреплять свою боеспособность.

Напомним, что 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет, а также законопроект №10062 про электронный кабинет военнообязанного.