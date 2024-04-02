Мобилизация с 25 лет и электронный кабинет военнообязанного: Зеленский подписал законы

Президент Украины подписал законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", который ранее предусматривал, что лица в возрасте с 18 до 27 лет считались призывниками и не подлежали мобилизации.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет, а также законопроект №10062 про электронный кабинет военнообязанного. Об этом говорится в карточках законопроектов 10062 и 9281, опубликованных на официальном портале Верховной Рады Украины.

Мобилизация с 25 лет

Так, Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", который ранее предусматривал, что лица в возрасте с 18 до 27 лет считались призывниками и не подлежали мобилизации, а только срочной службе в армии. Поскольку во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, они могут присоединяться к Силам обороны только по собственному желанию. Исключение составляют только те мужчины в возрасте до 27 лет, которые имеют военно-учетную специальность.

Теперь же граничный возраст таких мужчин снижен до 25 лет.

Депутаты проголосовали за него в первом чтении за основу и в целом еще 30 мая 2023 года.

Электронный кабинет военнообязанного

Также президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения". Основные изменения:

Украина получит возможность размещать свои информационно-технологические системы в облаках стран-членов НАТО, что повысит уровень киберзащиты, обеспечит доступ к разведданным партнеров и уменьшит количество объектов критической инфраструктуры, требующих дополнительной защиты.

"Оберег". Законопроект улучшит взаимодействие между реестрами и расширит перечень информации о военнообязанных. Это упростит наполнение "Оберега", избавив граждан от лишней бюрократии, так как данные, такие как информация о дневной форме обучения или о статусе инвалидности, будут уже включены в реестр.

Создание электронного кабинета военнообязанного позволит гражданам вносить изменения в свои персональные данные, такие как образование или знание иностранных языков.

Военнослужащие получат возможность подавать электронные заявления на получение статуса участника боевых действий, инвалида в результате военных действий или члена семьи погибшего Защитника. Однако, если воинская часть не сможет предоставить необходимые сведения, будет проведена соответствующая комиссия.

Напомним, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Ранее член комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский рассказал, что в Украине не планируют делать призывной возраст ниже 25 лет. По его словам, из-за отказа от срочной службы, ребятам от 18 до 25 лет нужно будет пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу.