Очередь на полигонах: в Швеции нашли причину задержек в поставках боеприпасов

Уже готовые партии боеприпасов должны пройти тестирование, однако из-за нехватки полигонов процесс испытаний может затянуться. Например, в центре Bofors очередь составляет один год.

Производство артиллерийских боеприпасов в Швеции задерживается из-за очередей на испытательных полигонах. Как рассказал менеджер испытательного центра Bofors Стефан Крол, данная проблема актуальна во всей Европе, конкретно в центре Bofors очередь составляет один год.

"Очереди на испытания новых боеприпасов по всей Европе длинные, а потребность в боеприпасах большая", — отметил Крол.

По его словам, количество испытаний боеприпасов на тестовых полигонах ограничено, что приводит к ситуации, когда снаряды уже выпущены, но не могут быть протестированы.

Еще одной причиной задержек — привязка к сменам. Глава испытательного центра шведской компании по производству оружия Bofors сказал, что тестирование может проводиться исключительно при дневном свете, поэтому испытательные центры не могут работать в ночную смену.

О кризисной ситуации в этой области сообщил и генеральный секретарь Ассоциации шведских предприятий по безопасности и обороне Роберт Лиммергорд. Чиновник признает, что Швеция ищет решения, необходимые для повышения своей способности "осуществлять поставки Украине и другим странам-партнерам".

Одним из решений, лежащим на поверхности, — открыть еще один полигон. Однако испытательные центры должны иметь соответствующее современное оборудование, которое позволит испытывать как отдельные компоненты, так и законченные системы вооружения.

Полигон центра Bofors

Например, центр Bofors имеет достаточно развитую инфраструктуру, которая включает сеть дорог длиной до 250 км, объединяющих большое количество испытательных площадок, лабораторий, офисов и других объектов. Кроме того, полигон центра позволяет отстреливать боеприпасы на дистанции до 25 км, а ширина полигона — 4 км. При этом общая зона ограничений, выделенная для испытаний составляет около 200 кв. км.

Напомним, в феврале представители норвежско-финского производителя боеприпасов Nammo сообщили, что их предприятия по выпуску 155-мм снарядов работают в пять смен. Вместе с тем предприятия испытывают нехватку производственных линий, что является своего рода "бутылочным горлышком" всего процесса.