На дальний кордон. Где на Шри-Ланке найти диких опасных животных (фото)

На юг!

Чтобы попасть в отдалённые места Шри-Ланки, придётся выдержать непростой пяти-шестичасовой трансфер. Ехать надо на южное побережье, минуя популярные пляжные курорты Бентота, Хиккадува, а также прекрасный колониальный португальский форт Галле, впрочем, он будет доступным для экскурсий.

Останавливаетесь вблизи городов Матара и Тангалле. Дальше отелей практически нет. Вы прибыли, что называется, на дальний кордон. Туристов — считаные десятки, а не тысячи. Пляжи пустынные. И уже здесь, в отеле, можете спокойно воссоединиться с природой, поначалу с испугом наблюдая за резвящимися бурундучками, которые норовят запрыгнуть к вам в номер, или рассматривая вальяжно бродящих по территории отеля метровых варанов. Поначалу страшно, но потом будет интересно за ними гоняться. Внешне неповоротливые ящерицы довольно забавно и быстро бегают. Только не загоните их в угол…

Отдельное приключение в одиноких далёких отелях — нашествие обезьян. Однажды довелось наблюдать невероятное ограбление пищеблока. Потом эта стая ураганом неслась по деревьям и бунгало мимо, потеряв на балконе нашего номера украденное куриное яйцо.

ХОЗЯИН ПРИРОДЫ. Буйволы и слоны — самые крупные животные на острове. Их там много

Есть и тихоходные хищники. Вечерком у отельного озера можно бросать хлебушек черепахам. А потом окажется, что вокруг вас уже незаметно собралась стая в двадцать панцирей. Когда одна такая тортилла вместо хлеба кусанула меня за ногу, пришлось спешно запрыгивать на лавочку, а потом вообще искать, куда "упрыгать" оттуда подальше.

Такие "забавы" значительно разгружают психику и улучшают настроение. Но мы же приехали гулять по-крупному?

Загнать варана

По-крупному — это национальные парки. И тут становится понятно, зачем мы забрались на дальний кордон. Логистика позволяет вам побывать в трёх национальных парках по соседству, потратив на каждую выбранную поездку всего один день — без утомительных переездов и существенных трат на двухдневные ночёвки на заповедной территории. От южных курортов до парков — всего пара часов.

МОЙ ПЯТНИЦА. Сингалы — дружелюбные экскурсоводы, но очень неторопливые

Главный парк для туристов — Яла. Всех завлекают тем, что там можно увидеть леопардов. Это редко выполнимая миссия. Зато остальной животный мир вы практически "пощупаете" объективом своего фотоаппарата. Да, учтите, мобилка вам там не помощник — животные бегают где хотят, и подальше от джипа не каждого сумеешь заснять. Например, олени, буйволы, зайцы могут быть и в пятидесяти, и в ста метрах.

Зато какое чудо, когда прямо из-под колёс откуда ни возьмись выныривают два мангуста и начинают любовные игрища. Сидишь, смотришь как заворожённый. А чуть дальше павлин распушил свой хвост перед некрасивой самочкой. А потом и спел! Всем же после известного мультфильма хочется узнать, как поёт птичка, — ну так себе поёт.

Но, конечно, главный объект "охоты" — дикие слоны. Чтобы увидеть их много и обязательно, лучше ехать в национальный парк Удавалаве. Там огромная популяция. Но и в Яле можно встретить как семейство, так и гордый "корабль", неожиданно выплывающий из саванны. Нахождение рядом с автомобилем такого огромного животного заставляет пересмотреть своё понимание большого.

ОТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ. Каждый приличный отель на Шри-Ланке должен иметь своего варана и черепаху

А вот с "маленькими" видами можно познакомиться в небольшом парке на южном побережье Шри-Ланки — Бундала. Он расположен в часе езды от Тангалле. Его специфика — птицы и черепахи. Птиц — двести видов! Любителям яркого и поющего оркестра нужно ехать сюда.

Таким образом, находясь на юге острова, вы имеете возможность погрузиться в живой мир дикой природы. И будет о чём вспомнить, вернувшись в любимый, пропахший смогом мегаполис.

Что купить на сувенир

Необычный совет: купите ткани (кроме чая и рома). В супермаркетах Галле отрезы суперкачественного текстиля по сравнению с Украиной стоят копейки. В результате прилетели мы на Шри-Ланку с одним чемоданом, а улетели — с двумя. Второй моя супруга Рита плотненько упаковала тканьками. Всё обошлось в какие-то $25–30.

Что съесть и выпить необычного

Не поверите — я рекомендую творог! Ну лобстеров и тунца вы и сами догадаетесь съесть. В любом населённом пункте и вдоль дорог продают местный творог из буйволиного молока. Он необычный и очень вкусный. Его отдают сразу в тяжёлой глиняной миске всего за 170–200 рупий, что равняется $1.

Для любителей горячительных экспериментов: не пропустите ром "Каллипсо". Он не дёшев, но обязателен на закате под сигару (лучше прихватить с собой из дьюти-фри) и местное манго или арбуз.