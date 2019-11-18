Умер в очереди за работой: в Британии мужчина скончался в центре занятости
В британском Уэльсе 65-летний мужчина умер в очереди в центре занятости Llanelli Job Center Plus. Об этом сообщает The Mirror.
По словам очевидцев, мужчина упал в обморок, ожидая своей очереди, и умер на месте происшествия. Сотрудники центра занятости попытались оказать мужчине первую медицинскую помощь, но спасти его не смогли.
Стоит подчеркнуть, что мужчина еще в начале года был признан пригодным для работы этим же центром по трудоустройству, и ожидал выплат по пособию для соискателей.
"Мужчина рядом со мной сказал, что у бедняги был диабет, но в начале года центр занятости признал его пригодным для работы, несмотря на то, что он явно был болен", – заявил один из очевидцев в произошедшего.
Также он добавил, что сотрудники скорой не смогли помочь мужчине, они увезли тело с собой.
В полиции сообщили, что в смерти соискателя не было никаких подозрительных обстоятельств, его родственники были оповещены о случившемся.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Японии Microsoft сократила рабочую неделю и повысила производительность на 40%. В августе компания временно перешла на четырехдневную рабочую неделю.
- А в Британии хотят ввести четырехдневную рабочую неделю без сокращения оплаты труда. В правительстве считают, что британцы "должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать".
- Академия общественных наук КНР предложила стране перейти на четырехдневную рабочую неделю к 2030 году.