Путин заявил, что не собирается ни на кого нападать: Российская угроза – это выдумка

Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме под названием "Россия зовет!" заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая российская угроза является выдумкой. Об этом сообщает ТАСС.

" Сегодня это не очень работает. Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать", – сказал Путин.

Он добавил, что подобные обвинения в сторону России имеют целью получать определенные преференции, и что это очевидно для всех.

"Это просто чушь, бред собачий! Российская угроза – это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции, и это для всех очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно", – сказал Путин.

По его мнению, Соединенным Штатам будет необходимо предпринять какие-то шаги для изменения качества своих отношений с союзниками из Европы в рамках НАТО.

"Теперь недостаточно говорить: мы вас защищаем - платите. Зачем они будут платить за поддержание оборонного комплекса США? Они свой будут развивать. Они об этом сейчас и говорят. Поэтому здесь тщательнее надо, ребята", – резюмировал Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.