В Молдове вандалы разбили памятные плиты советским солдатам

В Молдове в районе села Кошница Дубоссарского района вандалы разбили памятные плиты советским солдатам.

Об этом написал руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович на своей странице в Facebook.

По его словам, мемориальные гранитные плиты были установлены на стенах долговременной огневой точки 417 Тираспольского укрепрайона фортификационной "линии Сталина".

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"Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями", – написал Петрович и отметив, что это первый случай вандализма в Дубоссарском районе.

Он рассказал, что "нелюди" разбили плиты отвалившимися кусками бетона и оставили надпись на памятнике – "Оккупанты, домой!"

Место инцидента осмотрели полицейские и глава села Алексей Гафель. Петрович заявил, что мемориальные доски солдатам будут восстановлены по фотографиям и сохранившимся эскизам.

Как ранее сообщал Фокус:

В польском селе Пикуличи под Перемышлем вандалы на кладбище осквернили братскую могилу украинских воинов.