У Малайзии задержали сухогруз с 22 украинцами на борту. В консульстве "держат дело на контроле"

На восточном побережье Джохора (штат Малайзии) полиция задержала сухогруз с русско-украинским экипажем из 23 человек.

Об этом сообщает местное издание The Star.

Судно задержали еще 21 ноября, в 3,5 морских милях (6,4 км) к востоку от мыса Танйонг.

У моряков не оказалось при себе никаких разрешительных документов для того, чтобы бросить якорь в местном порту.

Двоих моряков передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела.

Местные органы уже расследуют все обстоятельства инцидента. Членам экипажа может грозить штраф в более 100 тыс юаней, либо же лишение свободы на 2 года.

В комментарии УП замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич уточнил, что задержано судно, а не экипаж.

Также он добавил, что 22 моряка из всего экипажа – граждане Украины. "Держим дело на контроле", – говорит Кирилич.

Как ранее сообщал Фокус:

27 сентября Bourbon Rhode, который шел под флагом Люксембурга попал в циклон в районе Кабо-Верде. В отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода и экипаж подал сигнал о помощи.

Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к кораблю судно SSI Excellent. Bourbon Rhode направлялся в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас).

28 сентября спикер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что буксир "Bourbon Rhode" с украинцами на борту исчез на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники.

В результате проведения спасательной операции, удалось спасти троих моряков, двое из которых – граждане Украины.