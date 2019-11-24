Папа Римский в Японии призвал мир отказаться от ядерного оружия

Папа Римский Франциск во время визита в Японию посетил города Нагасаки и Хиросиму, на которые в 1945 году были сброшены ядерные бомбы. Об этом сообщает Еuronews.

В Гипоцентр-парке Нагасаки, на том месте, где 9 августа 1945 года взорвалась бомба, мгновенно убив 27 тысяч человек, папа возложил венок к монументу и помолился о том, чтобы ядерное оружие больше никогда в истории человечества не применялась.

"Будучи убежденным в том, что мир без ядерного оружия возможен и необходим, я прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не может защитить нас от нынешних угроз национальной и международной безопасности. С гуманитарной точки зрения необходимо подумать о том уничтожающем ущербе, который несет ядерное оружие", - заявил понтифик.

Позже он отправился в Хиросиму и встретился с несколькими пережившими атомную бомбардировку города 6 августа 1945 года. В своей речи Папа Франциск рассказал, что восхищается мужеством и достоинством людей, которые сумели выжить в этой катастрофе.

Понтифик находится в Японии с четырехдневным визитом. Это первая поездка главы католической церкви с 1981 года и вторая в истории.

Напомним, 6 и 9 августа самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросиму и Нагасаки. В результате бомбардировки Хиросимы и последовавшей лучевой болезни погибли около 130 тыс. человек, а по данным администрации Нагасаки, всего с момента бомбардировки до настоящего времени в Нагасаки от последствий взрыва скончались 74 тыс. человек.

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Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира к противодействию изменениям климата, в частности, предложив отказаться от ископаемого топлива.