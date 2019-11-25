"Наша область": Лукашенко назвал Калининград белорусским

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым заявил, что за Калининградскую область "прежде всего отвечает Беларусь, а не Россия". Об этом передает пресс-служба белорусского лидера.

"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против", – рассказал президент РБ.

Лукашенко добавил, что разговоры о включении Калининградской области в состав Беларуси велись еще во времена СССР. Он, тем не менее, считает, что "хорошо, что так не сделали, потому что Крым присоединили к Украине – оказалось, что неправильно сделали".

Калининград до конца Второй мировой войны носил название Кенигсберг и был частью немецкой провинции Восточная Пруссия. По решению Потсдамской конференции 1945 года был передан в состав СССР вместе с северной частью провинции.

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