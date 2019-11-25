Меркель и Макрон говорили на повышенных тонах во время официального обеда, – NYT

На торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены, между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель произошел разговор в явно повышенном тоне. Причиной послужило недавнее высказывание французского лидера, когда он заявил, что НАТО переживает "отмирание мозга".

Об этом пишет The New York Times.

"Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике. Но я устала собирать осколки. Раз за разом мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы смогли сесть и вместе выпить чаю", – сказала Меркель.

Макрон в свою очередь ответил ей, что не может приехать на саммит НАТО в Лондоне и делать вид, что ничего не происходит. Речь шла, прежде всего, о его отношении к действиям Турции и США в Сирии.

"Я не могу сидеть там и делать вид, будто-бы ничего не происходит", – парировал Макрон.

Издание отмечает, что беседа двух европейских лидеров обнажила серьезные проблемы в отношениях Франции и Германии.

Клаудия Майер, аналитик по вопросам безопасности в Институте международных отношений Германии, заявила, что не помнит того, чтобы уровень немецко-германских отношений опустился до такой низкой точки.

"Я редко, когда встречала такое ожесточение и непонимание", – сказала она.

Издание Вusiness Standard, в свою очередь, сообщает, что в Берлине отрицают какие-либо проблемы в отношениях Макрона и Меркель.

В пресс-службе немецкого канцлера не стали комментировать ход разговора, сославшись на его конфиденциальность, однако добавили, что на том вечере не было ни жалоб, ни злости, ни споров.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразила несогласие с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что НАТО переживает "отмирание мозга"