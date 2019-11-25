В Грузии возобновились протесты: под парламентом собралось 15 тысяч человек (видео)

В столице Грузии Тбилиси возобновились массовые протесты, под парламентом страны собралось около 15 тысяч человек. Об этом сообщает Новости-Грузия.

"Объединенная оппозиция в понедельник проводит в Тбилиси новую акцию: анонсированы шествие, митинг и возобновление пикетирования парламента", – говорится в сообщении.

Лидеры оппозиции уверяют, что протест носит мирный характер и будет длиться до тех пор, пока власть не прислушается к митингующим.

Автомобильное движение по проспекту возле парламента перекрыто. Спикеры митинга требуют проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Сообщается, что участники акции протеста намерены пикетировать парламент всю ночь, чтобы сорвать заседание, назначенное на утро 26 ноября.

Как ранее сообщал Фокус:

17-18 ноября в столице Грузии Тбилиси проходили массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.