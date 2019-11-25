Трамп вручил медаль собаке, участвовавшей в ликвидации лидера ИГ (видео)

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме и наградил служебную собаку по кличке Конан, которая сыграла вважную роль в операции по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает телеканал CBS.

Американский лидер провел встречу с Конаном в Розовом саду Белого дома, где и вручил медаль и грамоту за героическую службу.

"Эта собака невероятная… Если кто-то откроет не на нее свой рот, он скорее всего умрет. Вы должны быть внимательны", – обратился президент США к присуствующим.

"Никто не будет связываться с Конаном", – добавил он, назвав собаку "крепким орешком".

Один из репортеров спросил у присутствовавшей на церемонии первой леди Мелании Трамп, не хотела бы она оставить пса для своего сына-тинэйджера Барона. На что она с улыбкой ответила: "Нет".

Президент США также встретился с членами группы спецназа, которая организовала операцию по ликвидации аль-Багдади.

Собака породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки), названая в честь американского комика Конана О'Брайена, получила ранения во время операции по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство", однако к настоящему моменту поправилась.

Как ранее сообщал Фокус:

27 октября президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации сообщил, что во время спецоперации на северо-востоке Сирии был ликвидирован главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Дональд Трамп опубликовал снимок пострадавшей при операции по уничтожению лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади раненой собаки.