Яд "Новичок" внесли в список запрещенных отравляющих веществ
Именно этот род нервно-паралитических ядов использовался для химатаки в британском Солсбери
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесла нервно-паралитическое вещество "Новичок" в список запрещенных.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет "Радио свобода".
"Нидерланды, Канада и США неустанно работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила "Новичок" в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери", – сообщил министр.
Именно этот род боевых нервно-паралитических ядов использовался для химатаки в британском Солсбери в прошлом году. Тогда злоумышленники применили "Новичок" для ликвидации экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Решение ОЗХО позволит сделать мир более безопасным. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.
"Страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), заняли решительную позицию в отношении более безопасного мира, когда единодушно согласились добавить химикаты семейства "Новичок" в список химических веществ, запрещенных Организацией по запрещению химического оружия", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери 4 марта 2018 года.
- 2 августа 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. 27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей.
- О том, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесет нервно-паралитическое вещество класса "Новичок" в список запрещенных, сообщалось еще в январе 2019 года.
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