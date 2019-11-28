Яд "Новичок" внесли в список запрещенных отравляющих веществ

Именно этот род нервно-паралитических ядов использовался для химатаки в британском Солсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесла нервно-паралитическое вещество "Новичок" в список запрещенных.

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Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет "Радио свобода".

"Нидерланды, Канада и США неустанно работали над достижением сегодняшнего результата: ОЗХО включила "Новичок" в список запрещенных веществ. Я полностью поддерживаю этот решительный ответ на химическую атаку в Солсбери", – сообщил министр.

Именно этот род боевых нервно-паралитических ядов использовался для химатаки в британском Солсбери в прошлом году. Тогда злоумышленники применили "Новичок" для ликвидации экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Решение ОЗХО позволит сделать мир более безопасным. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), заняли решительную позицию в отношении более безопасного мира, когда единодушно согласились добавить химикаты семейства "Новичок" в список химических веществ, запрещенных Организацией по запрещению химического оружия", – сказал он.

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