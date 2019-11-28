Туск: Трамп молится о распаде ЕС

Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы, считает президент Европейского совета

Покидающий вскоре свой пост президент Европейского совета Дональд Туск назвал президента США Дональда Трампа "возможно, самым сложным вызовом" для ЕС в истории. По его словам, американский лидер якобы "молится" о распаде блока.

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Об этом сообщает Reuters.

"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", – заявил Туск.

Как известно, Трамп поддержал решение Великобритании покинуть Европейский Союз, назвав Европу "торговым противником".

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, тоже предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания настроений, направленных против Европейского Союза.

По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".

Отметим, что в декабре преемником Дональда Туска станет бельгиец Шарль Мишель.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге президентов США.