Черная пятница в Британии: первые покупки были сделаны еще затемно
Сегодня по всему миру покупатели стараются выгодно купить подарки к Рождеству
По всему миру стартовал день скидок, так называемая "черная пятница" и многие отнеслись к этому очень серьезно. Так, в Британии многие занимали место в очередях перед магазинами еще ночью. Об этом пишет Daily Mail.
Когда магазины открылись, то в них устремились покупатели, которые ждали на улице несколько часов. Особым вниманием пользуется техника. Именно сегодня плазму, ноутбук, или смартфон можно купить со значительной скидкой.
И именно счастливых обладателей новой техники запечатлели фотографы ранним лондонским утром.
Также журналисты сообщают, что нетерпеливые покупатели не могли даже дождаться, пока полностью не поднимут жалюзи, и подныривали под ними.
Amazon готов к "черной пятнице"
Часто распродажи "черной пятницы" сопровождаются стычками, скандалами и даже драками, однако такого в Британии пока не наблюдали. Хотя онлайн-сервисы, такие как Amazon, готовятся к "жаркому" дню.
Как ранее писал Фокус:
- Комитет по устойчивому развитию парламента Франции поддержал поправку к закону об отходах, которая запрещает рекламные кампании, посвященные "Черной пятнице". Свою инициативу парламентарии объясняют тем, что такая реклама провоцирует чрезмерное потребление, а распродажи в этот день имеют "катастрофические экологические показатели".
- В прошлом году в "черную пятницу" мужчина расстрелял посетителей торгового центра в Алабаме. Конфликт начался у касс.