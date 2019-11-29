"Смерть мозга" НАТО: после комментария Эрдогана, Франция потребовала объяснений

Ранее президент Турции заявил, что французскому лидеру следует проверить свою голову

МИД Франции отреагировал на слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону проверить у врачей свою голову, комментируя его высказывание о "Смерти мозга" НАТО.

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Об этом сообщает Reuters.

Представитель президента Франции заявил, что внешнеполитическое ведомство его страны вызовет посла Турции после оскорбительных комментариев турецкого лидера.

"В последних выходках президента Турции были не заявления, а оскорбления. Мы ожидаем, что президент Эрдоган прояснит ситуацию", – сказал чиновник.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразила несогласие с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что НАТО переживает "отмирание мозга".