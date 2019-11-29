Главные вызовы для НАТО: Столтенберг признал правоту Трампа
Руководитель Альянса заявил, что европейские союзники должны инвестировать в оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне Лондонского саммита НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря, назвал главные вызовы для Альянса, признав, что президент США Дональд Трамп был прав в вопросе увеличения оборонных расходов со стороны европейских союзников. Об этом передает Укринформ.
При этом он отметил, что страны-члены Альянса должны наращивать свои оборонные расходы не для того, чтобы удовлетворить требования президента США, а потому, что сами предстают перед вызовами и угрозами, среди которых – терроризм, ИГИЛ, агрессия России, киберугрозы и рост мощи Китая.
"Президент Трамп прав насчет важности увеличения оборонных расходов со стороны европейских союзников, и доносил очень четко это послание союзникам уже несколько раз. Но европейские союзники должны инвестировать в оборону совсем не для того, чтобы удовлетворить президента Трампа. Они должны инвестировать в оборону, потому что перед нами предстают угрозы и вызовы", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что агрессивное поведение России представляет для Альянса одну из главных угроз.
"Мы видим рост терроризма, мы видели необходимость наращивать усилия в борьбе с Исламским государством в Ираке и Сирии. В течение последних лет мы видим более агрессивное поведение России. Мы видим рост кибернетических угроз и фундаментальный сдвиг в глобальном силовом балансе после подъема Китая. Все это вместе создает все более непредсказуемую ситуацию по безопасности, – и это именно та причина, по которой все союзники по Альянсу решили инвестировать больше в оборону", – добавил генсек НАТО.
Как ранее сообщал Фокус:
- Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразила несогласие с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что НАТО переживает "отмирание мозга".
- Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал лидеров стран-участниц НАТО пересмотреть свою стратегию и сосредоточиться на угрозе терроризма, а не России или Китая.