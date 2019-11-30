Мир
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне на мосту
При этом, ИГИЛ не предоставило никаких доказательств своего участия в теракте
Исламское государство утверждает, что атаку на людей в районе Лондонского моста в Англии в пятницу, 29 ноября, совершил один из их боевиков. В результате теракта погибли двое человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГИЛ информагентство Amaq.
При этом, ИГИЛ не предоставило никаких доказательств своего участия в теракте.
В сообщении говорится, что нападение было совершено в ответ на призывы Исламского государства сделать мишенью страны, которые входили в коалицию, борющуюся с группой джихадистов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 ноября около Лондонского моста мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Подозреваемого ликвидировали полицейские, он умер на месте. На теле мужчины был найден муляж пояса смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.
- Нападающим оказался 28-летний Усман Хан, который жил в районе Стаффордшир. В 2012 году Хан уже был осужден за терроризм и отсидел в тюрьме 8 лет. В декабре 2018 года его освободили.