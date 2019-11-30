ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне на мосту

При этом, ИГИЛ не предоставило никаких доказательств своего участия в теракте

Исламское государство утверждает, что атаку на людей в районе Лондонского моста в Англии в пятницу, 29 ноября, совершил один из их боевиков. В результате теракта погибли двое человек.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГИЛ информагентство Amaq.

При этом, ИГИЛ не предоставило никаких доказательств своего участия в теракте.

В сообщении говорится, что нападение было совершено в ответ на призывы Исламского государства сделать мишенью страны, которые входили в коалицию, борющуюся с группой джихадистов.

Как ранее сообщал Фокус:

29 ноября около Лондонского моста мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Подозреваемого ликвидировали полицейские, он умер на месте. На теле мужчины был найден муляж пояса смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.