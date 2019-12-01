Венеция хочет отделиться. В городе проходит референдум об автономии
Местные власти предпринимают попытки помешать проведению голосования
В воскресенье, 1 декабря, в Венеции проходит референдум о том, стоит ли городу получить автономию и отделиться от материкового промышленного центра Местре. Об этом сообщает The Guardian.
Местные власти предпринимают попытки помешать проведению референдума. Так, на главном острове Венеции о голосовании сообщается лишь на 6 рекламных плакатах. За транспаранты у жилых домов полиция оштрафовала владельцев недвижимости. Их обвинили в "избирательной пропаганде".
Против референдума об отделении Венеции выступает и мэр Венеции Луиджи Брюгнаро, который предпринял попытки заблокировать народное волеизъявление. Он призвал людей не голосовать, так как "независимость приведет к огромным затратам".
Референдум об отделении Венеции от Местре проходит уже пятый раз за последние 40 лет. Предыдущие попытки не увенчались успехом. Последний раз в 2003 году явка не достигла необходимого порога в 50%.
Новое голосование было назначено на фоне крупнейшего наводнения в Венеции.
Местре является одним из районов Венеции, который связывает острова Венецианской лагуны с материковой частью области Венеция.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Венеции произошло сильнейшее за последние полвека наводнение. Вода поднялась почти на два метра и уже "убила" двоих людей.
- После этого, премьер-министр Италии заявил, что объявит чрезвычайное положение в городе. Мэр Венеции подчеркнул, что ущерб от наводнения составляет сотни миллионов евро.
- Позже затопленную Венецию накрыло еще одной приливной волной. Из-за новой приливной волны остались закрытыми известная площадь Сан-Марко и школы.