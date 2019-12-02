В Берлине ограбили музей "Штази"

Грабителям удалось проникнуть в музей через окно на первом этаже

В столице Германии Берлине обворовали музей грозной спецслужбы ГДР времен холодной войны "Штази". Об этом сообщает AFP.

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Грабителям удалось проникнуть в музей через окно на первом этаже. Они разбили несколько витрин и забрали украшения, а также медали.

"Берлинский музей "Штази", в котором представлены предметы тайной полиции Восточной Германии, был ограблен", – рассказали в полиции.

Злоумышленники скрылись с награбленным незамеченными, а разбитые витрины обнаружил охранник во время утреннего обхода 1 декабря.

Министерство государственной безопасности ГДР "Штази" было создано по образу и подобию советского КГБ в 1950 году. Во времена холодной войны восточногерманская спецслужба считалась одной из наиболее сильных в мире, наряду с КГБ и ЦРУ.

"Штази" оказывала большое влияние практически на все аспекты жизни граждан Германской Демократической Республики. До середины 1980-х годов сеть осведомителей, называвшихся "неофициальными сотрудниками", развивалась быстрыми темпами, как в пределах собственной страны, так и на Западе.

В 1989 году численность сотрудников и агентов госбезопасности оценивалась соответственно в 91 015 человек на штатной основе и около 200 000 неофициальных сотрудников. Это означает, что приблизительно каждый пятидесятый гражданин ГДР сотрудничал со спецслужбой, что является одним из самых высоких уровней насыщения общества агентурой в мировой истории.

"Штази" располагала досье почти на каждого из 16 миллионов жителей ГДР, включая школьников и стариков.

Во время переворота 1989 года здания министерства были захвачены разгневанными гражданами. 8 декабря того же года ведомство было распущено.

Как ранее сообщал Фокус:

В Германии отыскали удостоверение на имя майора Владимира Путина, выданное 31 декабря 1985 года. Оно хранилось в актах отдела "Кадры и квалификация" бывшего районного управления Штази в Дрездене.